İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaza yapan kamyon şoförü kapı açılınca yola fırladı İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki ticari araca çarpan kamyonun sürücüsü kapı açılınca yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halinde bulunan ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü aracın kapısından fırlarken araç da aydınlatma direğine çarparak devirdi, kamyon ise geri geri giderek refüje çıkıp durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar kamerada

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)