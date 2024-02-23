İstanbul Havalimanı'nda anlamlı uygulama: İşaret diliyle hutbe! Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda işitme engelli personel ve yolcular için Cuma hutbesi, imama eşlik eden bir görevli tarafından işaret diliyle anlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da çok basit fakat büyük anlam ifade eden bir adım atıldı.

İstanbul Havalimanı'nda Cuma namazının kılındığı mescitte, işitme engelli vatandaşlar için bir ilk yaşandı.

İşaret diliyle hutbe

Havalimanında çalışan işitme engelli personel ve yolcuların Cuma hutbesini anlaması için hutbe işaret diliyle anlatıldı.

Cuma hutbesi, Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Hicret Kur'an Kursu'nda görevli Kur'an-ı Kerim öğreticisi Bekir Baş tarafından engelliler için minberin yanında işaret diliyle aktarıldı.

"Cuma namazına geldiğimiz zaman hiçbir şey anlamıyorduk"

Hutbenin ardından duygularını aktaran İrfan Beyhan "Cuma namazına geldiğimiz zaman hiçbir şey anlamıyorduk, hocamızla iletişim kuramıyorduk. Bir tercümanın olması, Cuma'nın önemini, hutbedeki ayet ve hadisleri anlamamıza vesile oldu. Çok güzel duygular hissediyoruz. Daha önce namazı kılıp çıkıyorduk, hiçbir şey hissetmeden. Bugün bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır." dedi.

"Bunun sadece burada değil her camiye yayılmasını istiyoruz"

Günay Bozkoç ise, "Cuma namazına gelip duygusuz bir şekilde ayrılıyorduk. Hutbeden hiçbir şey anlamıyorduk. Bugün ilk defa bu mekanda Cuma hutbesi anlamak beni gerçekten duygulandırdı. Bunun devamını arzu ediyoruz. Hocamız çok güzel anlatıyor olabilir ancak biz işitme engelli olduğumuz için hocamızı sadece seyrediyorduk. Tercümanla bu hutbenin anlamını öğrenmek bize ayrı bir anlam katıyor. Bunun sadece burada değil her camiye yayılmasını istiyoruz. Burada hutbenin çevrildiğini gören işitme engelliler bu camiye gelecektir." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)