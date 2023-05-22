İstanbul Havalimanı'nda İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı Almanya'ya sahte pasaportla gitmeye çalışan İranlı şarkıcı ve eşinin check-in oyunu, havalimanı polisinin takibiyle ortaya çıktı.

DHA

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh, Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı.

Şarkıcı ve eşi, yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift, Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti.

Sahte pasaport gösterdiler

Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift, daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi, buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

Bu arada İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri, İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı.

Bunun üzerine iki yolcu da kameralarca anbean izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek durdurulmasını istedi.

Kaçmaya çalıştı

Personel tarafından pasaportlarına el konulan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden uzaklaştı.

Eşiyle kısa bir süre telefonla görüştüğü tespit edilen Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince ellerinde bulunan Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gitti.

Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift, polis tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi gözaltına alındı.