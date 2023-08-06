İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yolda gördüğü kazazedeye yardım etti Beykoz'da yaşanan trafik kazasını fark eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, aracından inerek olay yerine gitti. Burada yaralı adamla sohbet ederek bilincinin açık olmasını sağladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Beykoz ilçesinde kaza meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan İrfan D.’ye aynı istikamette giden Fahri Şahin D. otomobil çarptı. Kaza sonucu hakimiyetini kaybederek yere savrulan motosikletli İrfan D. sürüklenerek yaralandı. Emniyet müdürü kazayı gördü Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada Riva Polis Merkezi Amirliğine ziyarete giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, oluşan kazayı ve yerde yatan yaralıyı gördü. Yanından ayrılmadı Hemen aracından inen Aktaş, yaralının başına gelerek elini tuttu. Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan Aktaş, sohbet de ederek bilincinin açık olmasını sağladı. Koruma polislerinin de yardımıyla yaralının başına şemsiye konulmasını sağlayan Aktaş, yaralıyı bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine bıraktı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık durumu iyi Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan İrfan D. tedavi altına alındı. Motosikletlinin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.