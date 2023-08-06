İstanbul'un Beykoz ilçesinde kaza meydana geldi.
Motosiklet ile seyir halinde olan İrfan D.’ye aynı istikamette giden Fahri Şahin D. otomobil çarptı.
Kaza sonucu hakimiyetini kaybederek yere savrulan motosikletli İrfan D. sürüklenerek yaralandı.
Emniyet müdürü kazayı gördü
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada Riva Polis Merkezi Amirliğine ziyarete giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, oluşan kazayı ve yerde yatan yaralıyı gördü.
Yanından ayrılmadı
Hemen aracından inen Aktaş, yaralının başına gelerek elini tuttu. Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan Aktaş, sohbet de ederek bilincinin açık olmasını sağladı.
Koruma polislerinin de yardımıyla yaralının başına şemsiye konulmasını sağlayan Aktaş, yaralıyı bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine bıraktı.
Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağlık durumu iyi
Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan İrfan D. tedavi altına alındı. Motosikletlinin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.