İstanbul İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırının görüntüleri çıktı

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nin Şehit Muhtar Mahallesi’nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

İddiaya göre, önceden gürültü nedeniyle aralarında husumet olan kafeterya çalışanı Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen Talip T.’yi (36) darbetti.

Kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. (58) ise, Salih B. ve Emircan A.’ya (25) kurşun yağdırdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.’yı (26) gözaltına aldı.

Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayda yaralanan Emircan A.’nın poliste 2, Ömer A.’nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan kavga ve otel sahibinin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletle gelen sokağa gelen şüphelinin otel önündeki kişiyi darbettği anlar görülüyor.

Daha sonra otelden çıkan başka bir kişi, silahla ateş açıyor.

Sokakta silahlı kişiye tepki gösteren başka bir kişi ise, saldırıdan yara almadan kurtuluyor.

Ardından da koşarak sokaktaki bir dükkana sığınıyor.