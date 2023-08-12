İstanbul Kadıköy'de drift atan magandaya ceza Trafiği altüst eden maganda, saat farkı olmaksızın megakentin en yoğun bölgelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde drift attı. Kimliği tespit edilen sürücüye 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul sokakları, magandadan geçilmiyor. Aracına atlayan kuralsız sürücüler, trafiği ya da yayaları hiçe sayıyor… Bağdat Caddesi'nde drift attı İşte onlardan biri de geçtiğimiz perşembe günü Kadıköy’ün Bağdat Caddesi'nde kayda alındı. Sabah saat 06.00 sıralarında drift atarak ilerleyen maganda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerini harekete geçirdi. 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi Ekipler, drift atan kişinin 34 DNA 833 plakalı otomobilin sürücüsü Utkuhan B. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Utkuhan B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak' maddesinden 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı Ayrıca Utkuhan B.'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. 34 DNA 833 plakalı araç ise trafikten menedildi. Utkuhan B., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca, adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Bostancı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.