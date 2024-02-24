İstanbul Kadıköy'de otomobil alev alev yandı İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü.

İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan otomobilde henüz nedeni belli olamayan yangın çıktı.

Otomobil sürücüsü O.Ş. aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek durdu.

Alevler kısa sürede otomobilin motor kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya döndü

İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Görgü tanığı Erdem Akkaya, "İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde geldi olaya müdahale etti. Çok büyük bir yangın vardı. Etraf sis, duman oldu. Şu an gördüğünüz gibi ekiplerde geldi müdahale ediyorlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)