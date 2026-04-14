Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet, yolsuzluk ve taciz davaları sürüyor.

Son zamanlarda rüşvet, yolsuzluk ve taciz davalarıyla anılan CHP, kan kaybetmeye de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim için siyasi parti turuna çıktı ancak belediye başkanları istifalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar birçok belediye başkanının istifasıyla yüzleşen Özel'e bir haber daha geldi.

SERİK BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen istifa zincirinin son halkası, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul oldu.

Kumbul'un partisinden istifa ettiği öğrenildi.

AK PARTİ İDDİALARI

CHP'den istifa eden Kadir Kumbul'un, AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Antalya'dan gelen kulis bilgilerine göre Kumbul'un yarın düzenlenecek grup toplantısında AK Parti kadrolarına geçiş yapacağı öne sürüldü.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRÜYOR

Son olarak Türkiye'nin çeşitli noktalarından 10 ilçe belediye başkanı, partilerinden istifa etmişti.

Partilerden ayrılan belediye başkanlarının durağı AK Parti olmuştu.

AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek üzere AK Parti Grup Toplantısı'na gelmişti.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet takmıştı.