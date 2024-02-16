İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada 1 kişi öldü İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri gişeleri mevkisi Ankara istikametinde Mehmet B. yönetimindeki tır, emniyet şeridinde park halinde bulunan tırı fark edemeyerek arkadan çarptı.

Kazada sürücü Mehmet B. ile yanında bulunan Mehmet Çelikler ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi geldi.

Olay yerinde can verdi

Ekipler Mehmet Çelikler'in hayatını kaybettiği belirlerken sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)