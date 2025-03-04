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İHA

Suç ve suçluya karşı başlatılan seferberlikte, bir başarılı operasyon daha gerçekleştirildi.

Bahis ve kara para ile ilgili soruşturma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir şebekeye rastladı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda kalabalık şebekenin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

2 MİLYARI AŞKIN PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 şüpheli belirlendi.

SOĞUK CÜZDAN YÖNTEMİ KULLANILDI

Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurtdışındaki kripto hesaplara ‘soğuk cüzdan’ olarak aktarıldığı kaydedildi.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRME YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU

Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği öğrenildi.

Şüphelilerin, kara paranın izini kaybettirmek için, gayrimenkul ve kripto paraya yatırım yaptığı ortaya çıktı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı baskınlar düzenledi.

24 GÖZALTI

Düzenlenen baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIKARINA EL KONDU

Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.