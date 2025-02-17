İstanbul merkezli FETÖ/PYD operasyonu: 17 aktif doktor yakalandı

İHA

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar genişletiliyor.

Bu kapsamda, Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili inceleme gerçekleştirdi.

17 DOKTOR YAKALANDI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN BULUNDU

Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.