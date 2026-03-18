Abone ol: Google News

ABD'li Senatör Sanders: Saldırıların maliyeti 22,8 milyar dolar

Yayınlama:
ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten ABD'li Senatör Bernie Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.

"6.8 MİLYON ÇOCUĞA SAĞLIK HİZMETİ VEREBİLİRDİK"

Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar