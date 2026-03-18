ABD'li Senatör Sanders: Saldırıların maliyeti 22,8 milyar dolar

ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu saldırıların ABD'ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.

"6.8 MİLYON ÇOCUĞA SAĞLIK HİZMETİ VEREBİLİRDİK"

Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik" ifadesini kullandı.