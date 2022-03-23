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    İstanbul merkezli 'hayali ihracat' operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Altı ilde düzenlenen 'hayali ihracat' operasyonunda, devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:32
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    İstanbul merkezli 'hayali ihracat' operasyonu: 14 gözaltı kararı

    İstanbul'da, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'hayali İhracat' operasyonu düzenlendi.

    DEVLETİ 32 MİLYON LİRA ZARARA SOKTULAR

    Yapılan çalışmalarda ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin, yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek meblağlar olduğu tespit edildi.

    Soruşturma neticesinde 5 şirketin 290 ihracat işleminde haksız KDV iadesi aldığı belirlendi. 5 şirketin 290 ihracat işleminden enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı anlaşıldı.

    6 İLDE 11 KİŞİ YAKALANDI

    'Hayali ihracat' suçuna karışan 14 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon gerçekleşti.

    İstanbul merkezli Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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