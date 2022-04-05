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    İstanbul merkezli sahte para operasyonu

    Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir matbaada sahte para bastığı tespit edilen 15 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:22
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    İstanbul merkezli sahte para operasyonu

    Emniyet güçleri tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak sahte para operasyonu başlatıldı.

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği bir  şebekenin piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    15 KİŞİ YAKALANDI

    Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da başlattığı operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

    İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu VİDEO

    4 MİLYON 250 BİN DOLAR SAHTE PARA BULUNDU

    Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul merkezli sahte para operasyonu #1İstanbul merkezli sahte para operasyonu #2

    İstanbul merkezli sahte para operasyonu #3


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