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    İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 25 tutuklu

    6 ilde geçtiğimiz hafta, çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 29 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:51
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    İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 25 tutuklu

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı çıkar amaçlı bir suç örgütünü tespit etti.

    Ekipler, İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir’de yapılan baskınlarda ilk etapta 26 şüpheli yakaladı.

    Soruşturmanın devamında 3 Aralık’ta İstanbul ve Malatya’da yapılan ikinci dalga operasyon ise suç örgütü üyesi 3 şüpheli daha yakalanmıştı.

    İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    İki ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 10 kilogram bandrolsüz tütünün ele geçirildiği operasyonla ilgili yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri dün tamamlandı.

    Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, geri kalan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    25'İ TUTUKLANDI

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 3’ü hakkında “Adli Kontrol Hükümleri“ uygulanarak salıverilirken, 25 ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan suç örgütü üyelerinin karıştıkları iddia edilen bazı olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

    İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 25 tutuklu #1

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