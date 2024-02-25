Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde, asayiş uygulaması sırasında uzmanca saklanan 31 gram uyuşturucuyu fark edildi.
Sarıyer’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İncelemeler soncunda gözaltına alınan araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek sattığı anlaşıldı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı.
Aracın arka koltuğundaki pazar poşetinin içinde bulundu
Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü. Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu.
Bir kişi tutuklandı
Araç sürücüsü A.L., önce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.L'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Akılalmaz yöntem yine de polis aramasından kurtaramadı
Yapılan araştırmada, sürücü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü anlasışdı. Sürücü A.L.'nin muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi geliştirdiği anlaşıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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