Haberler



3. Sayfa



İstanbul Sarıyer'de dolma biberle uyuşturucu servisi! Polisin dikkatinden kaçmadı

İstanbul Sarıyer'de dolma biberle uyuşturucu servisi! Polisin dikkatinden kaçmadı Uyuşturucu kaçakçıları yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucular bu kez dolmalık biberlerin içine saklandı ise de emniyet güçlerinin dikkatinden kaçmadı.