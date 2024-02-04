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İstanbul Sultanbeyli'de sokak köpeği zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de sokak köpeği zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğinin neden olduğu zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.