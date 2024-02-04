İstanbul Sultanbeyli'de sokak köpeği zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı

İHA
İstanbul'da başıboş sokak köpeği faciaya neden oluyordu.
Sultanbeyli ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil, karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı.
Arkasından aynı istikamette gelen otomobiller de köpeğe vuran araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
12 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı, köpek ise olay yerinde telef oldu.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yaralıları araçlardan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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