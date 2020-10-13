Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı.

Trafik kazaları yüzünden her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Kazaya sebebiyet verenlerin başında da sorumsuz sürücüler geliyor.

Türkiye’de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdum duymazlığı şaşırtıyor.

DİREKSİYONU BEBEĞE BIRAKTI

İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı.

İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.

İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı VİDEO





