Dolar
7.8946
0.0735%
Euro
9.3174
-0.1682%
Altın
1917.41
-0.2849%
Borsa
1178.35
0%
G. Altın
485.877
-0.3527%
Bitcoin
91049.15
0.0541%
EXEN Coin
12.63
-2.55%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı

    Trafik kazalarının ve trafiğin en yoğun olduğu İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde direksiyondaki bir bebek görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 07:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı

    Trafik kazaları yüzünden her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Kazaya sebebiyet verenlerin başında da sorumsuz sürücüler geliyor.

    Türkiye’de savaşlardan bile çok ölüm ve yaralanmaya neden olan trafik kazalarının en önemli nedeni kurallara uymamaktan kaynaklanırken, yapılan tüm uyarılara rağmen sürücülerin vurdum duymazlığı şaşırtıyor.

    DİREKSİYONU BEBEĞE BIRAKTI

    İstanbul trafiğinde bir sürücü, 3-4 yaşlarındaki bebeğini kucağına alıp aracın direksiyonunu bebeğine teslim etmesi görenleri şaşırttı.

    İlginç görüntüleri kaydedenler durumu Whatsapp ihbar hattından paylaşarak trafikte yaşanan sorumsuzluklara artık son verilmesini istediler.

    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı VİDEO

    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı #1

    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir