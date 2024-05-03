TÜİK, Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK verilerine göre enflasyon nisanda, beklentilerin altında gelerek aylık yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80 oldu.

ensonhaber.com

Türkiye’nin ekonomi yönetimi, programını enflasyonun düşürmesine odaklı planladı.

Programda, enflasyonun içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında düşüşe geçmesi ve 2026 yılına kadar tek haneye inmesi hedefleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış eğitimde yaşandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Aylık en fazla artış alkollü içeceklerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

143 temel başlıktan 123'ü artış gösterdi

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,72, aylık yüzde 3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,57 olarak gerçekleşti.

2024’ün enflasyon verileri

TÜFE, ocak ayında aylık yüzde 6,70 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu. Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti. Mart ayına ait TÜFE verileri ise aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon beklentisi

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistlere göre, TÜFE'nin aylık yüzde 3,22 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkması bekleniyordu.