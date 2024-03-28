İstanbul Ümraniye'de ışıkta duran otomobile silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı İstanbul Ümraniye'de kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi'nde seyir halinde bulunan otomobil, kırmızı ışıkta durduğu sırada plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yararlanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda kovan bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu.

Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara da isabet etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)