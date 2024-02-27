İstanbul Zeytinburnu'nda kaldırımdaki kadının üzerine lastik yağdı İstanbul Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen kadının yanına 5 otomobil lastiği düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü.

Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İki araç hasar aldı

Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.

Mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.

Yaşananlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde lastiklerin kaldırımda yürüyen kadının yanına düştüğü ve araçlara çarptığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)