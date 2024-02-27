İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü.
Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
İki araç hasar aldı
Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu.
Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.
Mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.
Yaşananlar kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde lastiklerin kaldırımda yürüyen kadının yanına düştüğü ve araçlara çarptığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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