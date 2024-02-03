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İstanbul’a gidecekti, eşi tarafından cansız bedeni bulundu

İstanbul’a gidecekti, eşi tarafından cansız bedeni bulundu Sakarya’nın Karasu ilçesinde İstanbul’a gitmek için hazırlık yapan 79 yaşındaki adam, eşi tarafından evin önündeki çardakta ölü bulundu.