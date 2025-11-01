İstanbul'da 1 kişinin öldüğü İETT otobüsündeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan 55 yaşındaki Metin K., henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Özturlay'a bıçakla saldırdı.

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu.

SALDIRGANI DİĞER YOLCULAR TUTTU

Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı.

Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.

AĞIR YARALI YOLCU KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALI ŞOFÖR VE SALDIRGAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Metin K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken, bıçaklı kavga anları otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.