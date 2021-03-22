İstanbul'da 1 milyon lira değerinde ateş ölçer çalan 3 şüpheliye gözaltı

Bir depodan 7 bin 500 adet yeni nesil ateş ölçer cihazı çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ait depodan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 7 bin 500 adet yeni nesil temassız ateş ölçer cihazının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, hırsızların ateş ölçer cihazlarını bir kamyonete yükleyip götürdüklerini belirledi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İlk olarak izlenen 90 saatlik güvenlik kamera görüntüleri sonrası kamyonun plakası tespit edildi. Hırsızların kullandığı kamyonun bir nakliyat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Plakadan kamyon sahibi Y.A.’nın adresine ulaşan emniyet güçleri, zanlıyı Bağcılar’da yakalayarak gözaltına aldı. Nakliyeci Y.A., N.Ö. adlı kişi vasıtasıyla tanıdığı E.Z.’nin bu işi kendisine nakliye işi olarak söylediğini, kendisinin de kabul ederek depoda bulunan malzemeleri Bağcılar ilçesinde bulunan N.Ö.’ye ait kömürlüğe bıraktıklarını ifade etti.

Kamyon sahibinin ifadelerinden yola çıkan polis, N.Ö. ve E.Z. adlı diğer faillerin peşine düştü. Kamyon sahibi Y.A.’yı yalan beyan ile yanıltan ve araç sahibinin kamyonuyla bir şirket deposunda bulunan piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira civarındaki yeni nesil temassız ateş ölçüm cihazlarını çaldığı iddia edilen N.Ö., ve E.Z.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar ayrı ayrı sorguya alındı.

ÇALINAN ATEŞ ÖLÇERLER KÖMÜRLÜKTEN ÇIKTI

Yapılan çapraz sorguda E.Z. adlı şüpheli, N.Ö.’nün kömürlüğünde bulunan hırsızlık malzemelerini Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya getirdiğini itiraf etti. Polis, itiraflar doğrultusunda gösterilen depoya baskın düzenledi.

Söz konusu depoda yapılan aramalarda, 7 bin 500 adet ateş ölçer cihaz ele geçirildi.

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PLANI UYGULAYAN ZANLI TUTUKLANDI

Hırsızlık nakliyatında kullanılan kamyon sahibi Y.A. ile birlikte N.Ö. ve E.Z. adlı 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ve N.Ö. hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. E.Z. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.