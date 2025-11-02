İstanbul'da 150 misafir sünnet töreninde yedikleri tavuktan zehirlendi

İstanbul Sultangazi'de, bir sünnet töreninde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

Bir süre sonra yemekten yiyen misafirlerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Durumdan şüphelenen akrabalar telefonla birbirlerini arayarak anlatınca zehirlendiklerini anladı.

ZEHİRLENEN 150 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından yaklaşık 150 misafir, hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikramı yapan aile, karakola giderek tavukları satın aldıkları firma hakkında şikayetçi oldu.

"HERKES ZEHİRLENDİ, TAVUKÇUDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Yaşanan olayı anlatan Vahitcan Karakaya, şunları söyledi:

Öğlen yeğenimizin sünnet mevlidini verdik. Bir toptancıdan tavuk aldık mevlit pilavı için. Tüm ailemiz, akrabalarımız, herkes zehirlendi. Şu an herkes hastanede. Herkesle tek tek uğraşma çabasındayız. Gerçekten bu yaşanılan çok acı bir durum herkes için.



Yaşlı insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız hepsi hastanede. Bu tavukçudan şikayetçiyiz ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Şu an hastanede 35-40 kişi var, hepsi benim akrabam. Gerçekten anlatılacak gibi değil ve şikayetçi olduğumuzu da belirtiyoruz.