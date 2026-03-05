Ali Laricani: Ayrılıkçı Kürt gruplara müsamaha göstermeyeceğiz

Orta Doğu'da 28 Şubat'a başlayan savaş devam ediyor.

SALDIRILAR DÜZENLENDİ

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırı yanıtsız kalmazken savaştan bölge ülkeleri de etkilendi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bölgedeki ABD üslerini hedef alan İran, İsrail'e de çok sayıda saldırı düzenledi.

Bu kapsamda İsrail ve ABD medyası, Irak'taki Kürt güçlerinin İran'a karşı harekete geçtiklerini iddia etti.

Gelişmeler devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Ali Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

İRAN'DAN AYAKLANMA ÇIKARMAK AMACIYLA SİLAHLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

"HABERLER TAMAMEN YANLIŞTIR"

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.