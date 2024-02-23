İstanbul'da kapkaççılar, gözüne kestirdikleri adamın para dolu poşetini çaldı.
19 Şubat saat 15.00 sularında Bağcılar ilçesinde, banka şubesinden çektiği 195 bin lirayı poşete koyan bir kişi bankadan ayrıldı.
Para dolu poşeti alıp kaçtılar
4 şüpheli, plakasız 2 motosikletle para çeken kişiyi takip etmeye başladı.
Kaldırımda yürüyen kişinin arkasından yaklaşan kasklı 2 şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçmaya başladı.
Kovaladı
Mağdur adam, bağırarak çevredekilerden yardım istedi ardından da kapkaççıların peşinden koşmaya başladı.
Gözden kayboldular
Durumu gören başka bir motosiklet sürücüsü, kapkaççıları takip etmeye başladı fakat caddeden ara sokağa giren kapkaççılar gözden kayboldu.
"Koşa koşa motosikletlilerin peşine gitmiş"
Caddede esnaflık yapan Eyüp Bostan, "İkindi civarıydı. Bir ağabeyimiz bankadan para çekmiş. Parayı poşete koymuş, motorcular da takip etmiş. Adam farkında değil takip edildiğinin. Çantası alınıyor, ağabey de son anda fark ediyor. Koşa koşa motosikletlilerin peşine gitmiş. Başka bir motosikletli arkadaş geliyor takip etmeye çalışmış ama iş işten geçmiş. İnşallah bulurlar. 200 bin lira deniliyor." diye konuştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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