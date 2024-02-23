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İstanbul'da 195 bin TL'sini çaldılar: Kapkaççıları kovaladı

İstanbul'da 195 bin TL'sini çaldılar: Kapkaççıları kovaladı Bankadan çıkan adamı takip ederek 195 bin TL olan poşeti çalan kapkaççılar, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.