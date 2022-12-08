Petrol
78.09
1.19%
Euro
19.6352
0.24%
Dolar
18.6444
0.06%
Altın
1.07
-0.03%
Borsa
4798
-0.60%
Bitcoin
317.975
0.06%
BTXN Coin
5.13
-0.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    İstanbul'da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı

    İki ayrı ilçede 7 şok evine yapılan operasyonlarda 47 kaçak sığınmacı yakalanırken, ev sahiplerine 120 bin 978 lira para cezası verildi.
    • 08.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı

    Türkiye'nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda yapılan çalışmalarda göçmenler ve organizatörler tek tek yakalanıyor.

    Son olarak İstanbul'da iki ayrı ilçede 7 farklı adres belirlendi.

    Ev ve iş yerleri mercek altına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kiralanan iş ve ev yerlerini mercek altına aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda yürütülen soruşturma doğrultusunda Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 farklı şok evi tespit edildi.

    İstanbul da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Kuaför görünümü verildi

    Çalışmalarını derinleştiren ekipler, bu evlerden birine, dikkat çekmemesi için dışarıdan “kuaför” görünümü verildiğini belirledi.

    Evin arka tarafının iki katlı şok evi olarak kullanıldığını da ortaya çıkaran  emniyet ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İstanbul'da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    İstanbul da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı #2

    47 kaçak göçmen yakalandı

    Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

    Baskına hedef olan ‘şok evleri’ ile ilgili yapılan incelemelerde, odalarda koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

    İstanbul da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı #3

    120 bin 978 TL ceza kesildi

    7 ev sahibi hakkında adli işlem yapılırken, ayrıca bu mülk sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 120 bin 978 lira para cezası verildi.

    Şok evlerinde yakalanan 47 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    İstanbul da şok evlerine operasyon: 47 düzensiz göçmen yakalandı #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Imposter Sendromu: Sahtekar mısınız?
    Sağlık

    Imposter Sendromu: Sahtekar mısınız?

    İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ! 7 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ! 7 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Görüş Bildir