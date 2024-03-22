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İstanbul'da 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira altın çaldılar

İstanbul'da 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira altın çaldılar Esenyurt’ta bir kuyumcu, maskeli 5 hırsız tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Hırsızların görüntüsü güvenlik kamarasına yansırken, vurgunun ise 15 milyon lira olduğu öğrenildi.