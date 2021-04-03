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    İstanbul’da 3 milyon 950 bin sahte dolar ele geçirildi

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte 3 milyon 950 bin dolar ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Dolar operasyonu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 15:04
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    İstanbul’da 3 milyon 950 bin sahte dolar ele geçirildi

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir şebekenin, yüklü miktarda sahte yabancı para bastıkları ve bunları valizlerle piyasaya sürmeye hazırlandıkları ihbarını aldı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde bulunan bir adreste basılan ve piyasaya sürülmek üzere olan eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, sahte doları bastıkları ileri sürülen Suriye uyruklu M.Ş. ve M.Q. adlı 2 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

    İstanbul’da 3 milyon 950 bin sahte dolar ele geçirildi VİDEO

    MİLYONLARCA SAHTE DOLARI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

    Baskın yapılan adresteki aramalarda 2 adet para sayma makinesi ile birlikte binlerce deste halinde çeşitli harf serilerinden oluşan toplam 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

    Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

    Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul’da 3 milyon 950 bin sahte dolar ele geçirildi #1

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