İstanbul'da 35 yıldır süren rezidans inşaatında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman’da siyah dumanlar yükseldi.
Yaklaşık 35 yıldır kaba inşaatı devam eden 30 katlı bir rezidansın 10’uncu katında yangın çıktı.
İşçilerin inşaatta kaynak yaptığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
KAYNAK YAPILDIĞI ESNADA YANGIN ÇIKTI
Binada bulunan işçiler, alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Geçtiğimiz kasım ayında da yangın çıkan rezidansa çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, rezidansta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.
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