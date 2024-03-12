İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada tırın aracın üzerine düşme anı Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın, otomobilin üzerine devrilmesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü akşam saatlerinde kan donduran bir kaza yaşandı.

Bakırköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü tır, Marmaray Geçidi'ne çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişilik aile yok oldu

İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Aytekin Ailesi'nin aile iftarına gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

"Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

O anlar kamerada

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan tırın devrildiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)