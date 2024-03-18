İstanbul'da 5 aylık bebek uyurken kustu: Boğularak hayatını kaybetti Esenyurt'ta annesi tarafından şurup içirilen ve beşikte yüzüstü yatan 5 aylık bebek, kusmaya başladığı sırada ters dönünce boğuldu. Hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

DHA

İstanbul'da acı bir olay yaşandı.

Esenyurt'ta genç bir anne, öğle saatlerinde beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurup verdi.

Ardından da bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı.

Ters dönen yaşamını yitirdi

Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu.

Anne durumu fark ederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü.

Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı.

Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)