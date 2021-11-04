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    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    Ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişilik hırsızlık çetesi, güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi. Şahısların 3 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 12:34
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    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, 17-25 Ekim 2021 tarihleri arasında, ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayları, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri mercek altına alan ekipler, hırsızlık yapan 4 kişilik çeteyi tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği, şüpheli olduğu belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Satılmış Ü.(25), Musa Ö.(19), Şafak S.(22) ve Murat K.(32) gözaltına alındı.

    ZİYNET VE ELEKTRONİK EŞYALARI ÇALDILAR

    Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, girdikleri ev ve iş yerlerinde bulunan altın ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çaldıkları belirlendi.

    Şüphelilerin çaldıkları eşyaların maddi değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı VİDEO

    ONLARCA KEZ GÖZALTINA ALINDIKLARI TESPİT EDİLDİ

    Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin, daha önce de onlarca kez hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #1

    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #2

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    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #4

    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #5

    İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #6

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