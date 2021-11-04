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İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul’da, 9 günde 3 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişilik hırsızlık çetesi, güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi. Şahısların 3 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.