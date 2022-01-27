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    Istanbul'da 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı

    Boş bulduğu dairelerden para çalan 35 yaşındaki hırsız Pınar U., polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı aranmasının olduğu ortaya çıktı
    • DHA
    • 27.01.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:57
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    Istanbul'da 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı

    İstanbul'da Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle Anadolu Yakası'ndaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti.

    Şahısların kadın oldukları için şüphe çekmeden apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

    HIRSIZ APARTMANDAKİ GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDI

    Şüphelilerin, bazı olaylarda apartmanlara girerken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Polis yaptığı çalışmada, olayları gerçekleştiren Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı.

    Istanbul da 97 nci kez yakalanan hırsız tutuklandı #1

    HIRSIZIN 96 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin, farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Kadın hırsız Pınar U., işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer şüphelinin kimliğinin belirlendiği yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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