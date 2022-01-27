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Istanbul'da 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı

Istanbul'da 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı

Boş bulduğu dairelerden para çalan 35 yaşındaki hırsız Pınar U., polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelinin daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı aranmasının olduğu ortaya çıktı