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İstanbul'da acemi sürücü dehşet saçtı

İstanbul'da acemi sürücü dehşet saçtı

Kazada evinin önünde ailesi ile sohbet eden bir kadın, demir korkuluklarla araç arasında sıkışırken, bir bacağının koptuğu öğrenildi.