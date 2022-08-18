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    İstanbul'da acemi sürücü dehşet saçtı

    Kazada evinin önünde ailesi ile sohbet eden bir kadın, demir korkuluklarla araç arasında sıkışırken, bir bacağının koptuğu öğrenildi.
    • 18.08.2022 - 11:50
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    İstanbul'da acemi sürücü dehşet saçtı

    İstanbul'da geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde bir aile, apartmanlarının önünde sohbet ederken, karşı apartmana gelen bir kadın aracına bindi.

    Acemi şoför direksiyona geçti fakat panikleyerek frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı.

    Frene basmayınca demir korkulukların arasına sıkıştırdı

    Ailesi ile sohbet eden kadın, acemi şoförün kullandığı araç ile demir korkulukların arasına sıkıştı.

    Ailesi ve mahalleli sıkışan kadını aracı geri çekerek kurtarırken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

    İstanbul'da acemi sürücü dehşet saçtı VİDEO

    Bacağı koptu

    Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi çığlıklar atarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı.

    İHA'nın aktardığına göre bacağının koptuğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul da acemi sürücü dehşet saçtı #1

    İstanbul da acemi sürücü dehşet saçtı #2


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