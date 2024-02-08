Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da acı ölüm! Torununu kurtaran yaşlı kadın tramvayın altında kaldı

İstanbul'da acı ölüm! Torununu kurtaran yaşlı kadın tramvayın altında kaldı Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege tramvayın altında kalarak ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.