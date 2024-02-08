İstanbul'da yaşanan olayda, yaşlı bir kadın torununu korumak isterken hayatını kaybetti...
Akşam saatlerinde Kadıköy'ün Bahariye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen 64 yaşındaki İlgün Çölege, bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Torununu kurtardı
Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın hayatını kaybetti
İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"Babaanne çocuğu iterek kurtardı, tramvayın altında kaldı"
Görgü tanığı olayı şu ifadelerle anlattı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı.
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