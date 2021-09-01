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    İstanbul'da adliye çalışanının, FETÖ yalanıyla 150 bin doları çalındı

    Banka hesaplarını FETÖ'nün ele geçirmeye çalıştığı yalanını söyleyerek adliye çalışanı kadını dolandıran şahıslar, 1 milyon 300 bin lira değerindeki 150 bin doları alarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 11:46
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    İstanbul'da adliye çalışanının, FETÖ yalanıyla 150 bin doları çalındı

    İstabul'da Adliye'deki yazı işlerinde çalışan bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından arandı.

    "FETÖ hesabınızı ele geçirmek üzere, hesabınızdaki parayı bize verin dedi." yalanıyla aranan kadın, panikledi.

    FETÖ YALANIYLA KANDIRILINCA 1 MİLYON 300 BİN LİRA KAPTIRDI

    Bankaya giderek kendisine ait 150 bin doları çeken kadın, dolandırıcıyla buluşarak 1 milyon 300 bin lira parayı elden teslim etti.

    DOLANDIRICILAR DOYMADI

    Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, eve giden kadını tekrar arayarak evde bulunan bilezik ve ziynet eşyalarını da güvence altına almak istediklerini söyledi.

    İstanbul'da adliye çalışanının, FETÖ yalanıyla 150 bin doları çalındı VİDEO

    İstanbul da adliye çalışanının, FETÖ yalanıyla 150 bin doları çalındı #1

    KADIN ŞÜPHELENDİ

    Daha sonra tüm eşyaları kadına teslim edeceklerini söylemelerinin ardndan kadın bu kez durumu fark etti ve dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

    POLİS, KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEYE ALDI

    Show TV'nin özel haberinde aktarıldığına göre polis mağdurun ifadesinin ardından olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Ayrıca kadını arayan numaralar da mercek altına alındı.

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