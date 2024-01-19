İstanbul'da ahşap üretim merkezinde yangın

İHA
İstanbul Ümraniye'de korkutan bir yangın meydana geldi...
Ümraniye'de Keyap İş Merkezi'nin içinde bulunan bir ahşap üretim merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Yangını kendi çabasıyla söndürmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi.
Soruşturma başlatıldı
Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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