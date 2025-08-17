Abone ol: Google News

İstanbul'da alacak verecek kavgası kamerada

Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan ve tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada, tekme ve tokatlar havada uçuştu. Olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 19:47

İstanbul Pendik Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta dün saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda,  38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Olayda, tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU 

Taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. 

3 GÖZALTI 

Yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı.

Şahısların farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

