İstanbul'da alacak verecek kavgası kamerada

İstanbul Pendik Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak’ta dün saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Olayda, tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.
TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU
Taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
3 GÖZALTI
Yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı.
Şahısların farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.