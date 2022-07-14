İstanbul'da, aldattığı eşinden pankart açıp özür diledi

10 yıllık eşini aldatıp 5 ay önce boşanan Semih Emin trafiği kapattı, meşaleler yakıp pankart açarak eski eşinden özür diledi.

İstanbul’da, Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi’nde ikamet eden Semih Emin, 2 çocuğunun annesi 10 yıllık eşini aldattı.

Yaklaşık 5 ay önce eşinden boşanan Semih Emin, pişman olup eski eşini yeniden kazanmaya karar verdi.

8 yaşındaki oğlu Miraç ve 50 kişilik grupla organizasyon kuran Emin, kafede oturan eski eşi için arkadaşlarıyla Atatürk Bulvarını kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Meşaleler yaktı, pankart açtı

İHA’nın haberine göre; Semih Emin, meşaleler yakıp pankart açarak eşinden özür diledi.

Bir süre sonra oğlu Miraç ile kafeye çıkan Semih, eski eşi Sinem’le yaklaşık yarım saat baş başa görüştü. Genç kadının eşinin özür sürprizine ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. Eski eşin ailesiyle görüşüp daha sonra karar vereceği öğrenildi.

“5 ayda ne çektiğimi bir ben bir de Allah biliyor”

Yaklaşık yarım saat süren baş başa konuşmanın ardından pişmanlığını dile getiren Semih Emin, şu açıklamalarda bulundu:

“10 yıllık bir evliliğim ve 2 tane çocuğum var. Zamanında çok hatalar yaptım evim ile neredeyse hiç ilgilenmedim. Hep dışarıda ve sokaklardaydım bu nedenle boşandık 5 aydır ayrıyız ama bu 5 ayda ne çektiğimi bir ben, bir de Allah biliyor. Çünkü çok pişman oldum ama hep peşindeydim takip ediyordum çünkü onu çok seviyorum yanlışımın ve her şeyin farkındayım.





“Ailem olmadan yapamıyorum”

Evet hata yaptım bir daha o hatalar olmayacak. Bir organizasyon yaptık kendisinden af diledim. İnşallah affedeceğini düşünüyorum. Ama bir sıkıntı var sanırım ailesinden çekiniyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum eşim ve ailesinden çok özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Sizlerin aracılığı ile ben barışmak istiyorum ve bu yuvayı bir araya getirmek istiyorum tüm çabam ve planım budur. Çünkü onu çok seviyorum onsuz çocuklarım ve ailem olmadan yapamıyorum.”