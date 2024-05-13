İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı..
Saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana gelen olayda, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir iş yerine girdi.
Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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