İstanbul'da alışveriş yapan çifte silahlı saldırı! 1 ölü 1 yaralı Esenyurt'ta bir çift alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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İHA

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı..

Saat 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana gelen olayda, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir iş yerine girdi.

Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)