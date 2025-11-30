Abone ol: Google News

İstanbul'da alışverişten dönerken araba çarptı

Alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a otomobil çarparken, ağır yaralanan Aksoy ise hastaneye kaldırıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 12:18
İstanbul'da alışverişten dönerken araba çarptı
  • İstanbul'da Sedat Aksoy, alışverişten dönerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
  • Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Aksoy'un 24 metre uzağa savrulduğunu belirledi.
  • Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tanıklar bu bölgede sıkça kaza yaşandığını ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda alt geçitten gelen Muhammed Işık yönetimindeki otomobil, elindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Aksoy'a çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile havalanan Aksoy, otomobillin üzerinde ters dönerek metrelerce savruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı Aksoy'u hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde çalışma yapan trafik ekibi, Aksoy'un 24 metre uzaklıkta yere düştüğünü belirledi.

Sürücü Muhammed Işık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BÖLGEDE SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Kazaya tanık olan Volkan Atmaca, bölgede benzeri kazaların sık sık yaşandığını belirterek, bu noktaya yönelik önlem alınması gerektiğini söyledi. 

3. Sayfa Haberleri