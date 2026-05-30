Özgür Özel'den Anıtkabir çağrısı

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Aynı saatte CHP Genel Merkezi'nde ise mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Özel'in konuşmasında "Hain Kemal" sloganları atıldı.

HAİN KEMAL SLOGANLARINI SUSTURDU

Özel konuşmasının başında "Bugün buraya yeniden birbirimize sarılmaya geldik. Hep beraber dostlarımıza birbirimizi, dost olmayanlara kararlılığımızı göstermeye geldik." dedi.

Bayramlaşmaya gelen partililerin Hain Kemal sloganı atması üzerine Özel, "Bugün öfke sözleri söyleme değil umudu haykırma günüdür" diye konuştu.

"KAYYIM ATADILAR"

Özel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu parti çok badireler atlattı. Ama kimsenin gücü yetmedi. Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığı'nda bir partinin genel başkanı otururken 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, CHP bir partili cumhurbaşkanını yendiği için, ilk seçimde iktidar olacağı için bir güç CHP'nin iktidar umuduna yani sandığa müdahale etmekte. Genel başkanı değiştirip atama yapmaktadır kayyım getirmektedir.

Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Özel-Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir.

"PARAMIZ YOK SİZ VARSINIZ"

Meydan taştı, yollar taştı. Sesimizin gidemeyeceği mesafelere ulaştı. Bugün ses sistemi daha güçlü bir otobüsümüz yok. Bir telsiz mikrofonumuz yok, paramız yok. Ama başkalarında olmayan bir şey var: Siz varsınız.

"YEVMİYEYLE TOPLANDILAR"

Size rağmen polisle ele geçirilen bina var. O binanın önünde AK Parti'den destekle, TGRT'den kampanyayla, önünde A Haber'in canlı yayın yaptığı Türkiye'nin 4 yanında parayla gündüz tarlada çalışacak olanları dahi yevmiyeni verelim diye taşımayla göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var. Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var.

"ELEKTRİĞİ KESTİLER"

Özel, konuşması sırasında "elektriği kestiler" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Beklediğimizi yaptılar elektriği kestiler. Jeneratör devrede. Bizim sesimizi kesemeyecekler. Bu sabotajlarla bir tek şey isteniyor, iktidara yürüyen değil iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar. İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. And olsun.

Müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. CHP'deki değişimi hazmedemiyorlar. Biz bu çarka iki yerde çomak soktuk. Birincisi; bu düzende Türkiye'de seçimle genel başkan değişmez, Atatürk gelse bu delege düzeniyle genel başkan değiştiremez denilen yerde Atatürk'ün fikrini, azmini sahiplenenler CHP'de Kurultay'ı kazandılar.

İkincisi; AK Parti yenilemez, 13 sefer seçim oldu hep Tayyip Erdoğan kazandı diyenlere karşı CHP bütün demokratlarla birlikte AK Parti'yi yendik ve müesses nizamın tekerine çomak soktuk.

KURULTAY ÇAĞRISI

Buradan bir kez daha, dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren kimsenin bir gün bile Kurultay'ı geciktirme hakkı yoktur. Derhal Kurultay yapılmalıdır.

Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, öncekiyle, daha öncekiyle... Hangisiyle istiyorsanız Kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP, atama kabul etmez.

"GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÖN SEÇİM YAPALIM"

Bütün üyelerle birlikte Genel Başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde yüzde 84 alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Bu sefer daha altında alırsam göreve talip olmayacağım.

CHP bu kaostan şaha kalkarak iktidara koşarak gidebilir. Aklı selimin harekete geçmesi lazım. Bakın Parti Meclisi toplanacak, çoğunluk sizde değil, vicdan hakim. Vazgeçiyorsunuz.

"MANSUR BAŞKAN NE YAPTIYSA BİLGİM DAHİLİNDE"

Mansur Başkan'la ilgili yanlış bilgiler yayılıyor. Mansur Başkan ne yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra ne yapacaksa da beraber yapacağız.

ANITKABİR ÇAĞRISI

Bu cenderen bu partiyi çıkartmak için hukuki, siyasi ve canımızı ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Ya biz teslim olacağız onlar kazanıp Türkiye kaybedecek ya da bir kez daha korkmadan biz kazanacağız var mısınız? Tarihi bir yürüyüşü başlatıyoruz var mısınız?

Birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar."

YÜRÜYÜŞE GEÇİLDİ

Özel, yürüyüşün sonunda Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma töreni için toplanan kitle ile birlikte Anıtkabir'e yürüyüşe geçti.

Anıtkabir'e yürüyüş sırasında Mansur Yavaş ile CHP milletvekili Ali Mahir Başarır da Özel'in iki yanında yer aldı.