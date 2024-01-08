Sosyal medyada her gün farklı bir magandaya tanıklık ediyoruz...
Bu defa ise Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bir maganda, alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı.
O anları kaydeden ve sosyal medya hesabından yayınlayan Murat H., “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter.” notunu düştü.
Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine giderek şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.
"Sosyal medyada paylaşmak için ateş açtım"
Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolün de etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını, kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyette “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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