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İstanbul'da alkollü magandanın keyfi kısa sürdü: Polis enseledi

İstanbul'da alkollü magandanın keyfi kısa sürdü: Polis enseledi Zeytinburnu’nda bir maganda, alkol aldıktan sonra belindeki silahı çekerek havaya ateş açtı ve o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.