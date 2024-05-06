İstanbul'da alkollü sürücü kaza yaptı: Yanındaki kadını araçtan indirip dövdü Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırım kenarından bulunan beton mantarlara çarparak kaza yaptı. Aracıyla birlikte bir süre ilerleyen sürücü yanındaki kadını araçtan indirerek darbetti.

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İHA

Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul...

Eyüpsultan ilçesinde saat 06.30 sıralarında İslambey Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım kenarında bulunan beton mantarlara çarptı.

Yaya beton parçalarından zor kurtuldu

O sırada kaldırımda yürüyen bir yaya, çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan beton parçalarından kıl payı kurtuldu.

Savrulan beton parçaları çevredeki dükkanların kepenklerine hasar verdi.

Kaza yapıp yanındaki kadını darbetti

Kazanın ardından minibüs şoförü ve kadın araçtan indi. İkili arasında olay yerinde sözlü tartışma başladı.

Kazanın ardından sinirli minibüs şoförü, hıncını yanındaki kadından çıkararak kadını darbetti.

Darp anları kameraya yansıdı

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Alkollü şahıs yanındaki bayanı darbetti"

Kadını darp eden minibüs şoförünün muhtemelen alkollü olduğunu belirten İsmail Kaya, “Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz minibüs hızlı bir şekilde gelip buradaki dubaları parçalıyor. Dubalar savrulup bizim mağazalarımıza zarar verdi. O sırada bir yaya zor kurtuldu. Üzerine taşlar geldi. Daha sonra araç ileride durdu. İçerisinde bir bayan vardı. Muhtemelen tartışıyorlardı. Bayan indikten sonra alkollü şahıs bayanı darbetti. Tokatlayıp gönderdi. Polisler gelmeden kendisi kaçtı. Çok hızlıydı, muhtemelen alkollüydü. Burada bir yayaya zarar verebilirdi. Olan dükkanlara oldu.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)