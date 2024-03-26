İstanbul'da annesi ve kardeşini öldüren adamın tabutuna sırtlarını döndüler Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra intihar eden Uğur Falay'a tepki gösterenler, cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

İHA

İstanbul Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi.

Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın, cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

Annesi ve kardeşini öldürdü

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Anne-kızın, silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Talihsiz kadının öğrencileri katilin tabutuna sırtlarını döndü

Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi.

Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü.

İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler.

"Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi"

Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

Öğrencisi Burak Kaya, "Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi." dedi.

Şoreş Tunç ise, "Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şoke oldum, inanamadım." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)