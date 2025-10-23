İstanbul'da annesini darbedip kendisini odaya kilitledi: İtfaiye kapıyı kırdı

- Bedirhan T., annesini darbedip kendisini odaya kilitledi.
- Polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederek Bedirhan T.'yi yakaladı.
- Gözaltına alınan Bedirhan T., hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kağıthane'de Bedirhan T., annesi Çiğdem B. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Bedirhan T., annesini darbetti.
KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Olayın ardından anne Çiğdem B., polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören Bedirhan T., "Kendimi keseceğim" diyerek kendisini odasına kilitledi.
İKNA EDİLEMEYİNCE İTFAİYE KAPIYI KIRDI
Ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kapı açma aletiyle kapıyı kırdı.
POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ardından odaya giren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Bedirhan T.'yi etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan Bedirhan T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.