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    İstanbul'da araçlar yolda mahsur kaldı

    Kar yağışı nedeniyle Başakşehir-Kayaşehir yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:51
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    İstanbul'da araçlar yolda mahsur kaldı

    İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), karlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesinin, ardından Marmara Bölgesi'ni terk etmesinin beklendiğini bildirdi.

    Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

    SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

    Kentte etkili olan kar nedeniyle sürücüler, Başakşehir-Kayaşehir yolunda zor anlar yaşadı.

    Kameraya yansıyan görüntülerde, araçlar yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı.

    Başakşehir - Kayaşehir yolunda araçlar mahsur kaldı ViDEO

    TRAFİK YOĞUNLUĞU

    İBB'nin haritasına göre, haftanın ilk gününde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü.

    İstanbul da araçlar yolda mahsur kaldı #1

    İstanbul da araçlar yolda mahsur kaldı #2

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