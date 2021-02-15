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İstanbul'da araçlar yolda mahsur kaldı
Kar yağışı nedeniyle Başakşehir-Kayaşehir yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
- İHA
- 15.02.2021 - 17:49
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:51
İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), karlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesinin, ardından Marmara Bölgesi'ni terk etmesinin beklendiğini bildirdi.
Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.
SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
Kentte etkili olan kar nedeniyle sürücüler, Başakşehir-Kayaşehir yolunda zor anlar yaşadı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, araçlar yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı.
Başakşehir - Kayaşehir yolunda araçlar mahsur kaldı ViDEO
TRAFİK YOĞUNLUĞU
İBB'nin haritasına göre, haftanın ilk gününde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü.