İstanbul'da asker eğlencesi! Tünel kapatıp meşale yaktılar Sultanbeyli'de asker eğlencesi yapan grup, araç konvoyu oluşturarak tüneli trafiğe kapattı. Tünelde metrelerce araç kuyruğu oluşurken, grubun meşale yakarak eğlendiği o anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Asker uğurlaması adı altında şehir magandalığı sık sık kamuoyunda gündem oluyor.

Kendi eğlenceleri için halkın huzurunu hiçe sayıp tehlike saçan bir grup bu kez İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ortaya çıktı.

Tüneli trafiğe kapattılar

Sultanbeyli’de dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan bir grup, oluşturdukları araç konvoyuyla tüneli trafiğe kapattı.

Tünelde araçlarından inen grup, meşale yakarak eğlendi.

Asker eğlencesi sırasında tüneldeki diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

O anlar kamerada

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asker uğurlaması yapan başka bir grup ise uzun süre tünelden araçların geçisine izin vermedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)